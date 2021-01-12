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Перестрілка у Полтаві: поранено людину

Вівторок, 12 січня 2021, 15:12
Перестрілка у Полтаві: поранено людину

У Полтаві вдень 12 січня відбулася перестрілка, в результаті якої поранення отримав один чоловік.

Джерело: пресслужба поліції Полтавської області

Деталі: Близько 12-ї години перехожі повідомили до поліції про стрілянину на вул. Нижньомлинській у Полтаві. Під час конфлікту між чоловіками, один із них отримав вогнепальне поранення.

Постраждалого, 1984 р.н., ушпиталили до медичного закладу. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Місцеве видання "Полтавщина" повідомляє, що поліція перекрила усі виїзди з міста.

Українська правда

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Теми: Полтавакримінал
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