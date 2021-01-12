Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Перестрелка в Полтаве: ранен человек

Вторник, 12 января 2021, 16:12

В Полтаве днем 12 января произошла перестрелка, в результате которой ранения получил один человек.

Источник: прессслужба полиции Полтавской области

Детали: Около 12 часов прохожие сообщили в полицию о стрельбе на ул. Нижнемлинской в Полтаве. Во время конфликта между мужчинами, один из них получил огнестрельное ранение.

Пострадавшего, 1984 г.р., госпитализировали в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Местное издание "Полтавщина" сообщает, что полиция перекрыла все выезды из города.

Темы: Полтавакриминал


powered by lun.ua
Главное сегодня

Из Киева в Кишинев за 5 часов: Зеленский озвучил амбициозную идею

обновлено В Украине ожидается 20-градусный мороз и до 15 см снега

Козак и Ермак прибыли в Берлин на встречу в нормандском формате

Глава КС отдыхает в ОАЭ, но говорит: не так роскошно, как писали СМИ

В Киеве резкий скачок новых больных и смертей от COVID

фотоВ России трем крымским татарам дали 13-18 лет колонии по сфабрикованным делам

Все новости...
Полтава
В ряде регионов протестуют против повышения тарифов
В Полтаве тушат пожар в кинотеатре: найдено тело мужчины
Компания Жеваго через суд отменила заморозку акций Полтавского ГОКа
Последние новости
16:12
Перестрелка в Полтаве: ранен по меньшей мере один человек
15:54
В 2020 году из "ковидного" фонда использовали 89% средств – Минфин
15:51
Зеленский пригласил Илона Маска в житомирский музей Королева
15:47
Черногория снова будет впускать украинцев без теста
15:44
фотоНацбанк вводит в обращение памятную монету "Агафангел Крымский"
15:43
Ученые обнаружили, что на иммунный ответ организма на COVID-19 влияют бактерии в кишечнике
15:39
В Палате представителей планируют в среду проголосовать за импичмент Трампа
15:13
После штурма Капитолия два банка отказываются вести с Трампом дела
15:10
Зеленский говорил с Санду о получении вакцин от ЕС через "Восточное партнерство"
15:08
Выручка общепита сократилась на 25% во время локдауна - исследование
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!