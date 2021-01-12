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Перестрелка в Полтаве: ранен человек

Вторник, 12 января 2021, 15:12
Перестрелка в Полтаве: ранен человек

В Полтаве днем 12 января произошла перестрелка, в результате которой ранения получил один человек.

Источник: прессслужба полиции Полтавской области

Детали: Около 12 часов прохожие сообщили в полицию о стрельбе на ул. Нижнемлинской в Полтаве. Во время конфликта между мужчинами, один из них получил огнестрельное ранение.

Пострадавшего, 1984 г.р., госпитализировали в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Местное издание "Полтавщина" сообщает, что полиция перекрыла все выезды из города.

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Темы: Полтавакриминал
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