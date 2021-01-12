Перестрелка в Полтаве: ранен человек
Вторник, 12 января 2021, 16:12
В Полтаве днем 12 января произошла перестрелка, в результате которой ранения получил один человек.
Источник: прессслужба полиции Полтавской области
Детали: Около 12 часов прохожие сообщили в полицию о стрельбе на ул. Нижнемлинской в Полтаве. Во время конфликта между мужчинами, один из них получил огнестрельное ранение.
Пострадавшего, 1984 г.р., госпитализировали в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Местное издание "Полтавщина" сообщает, что полиция перекрыла все выезды из города.