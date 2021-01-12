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Єврокомісія завершила попередні перемовини про вакцину від коронавірусу з компанією Valneva

Вівторок, 12 січня 2021, 17:21

Єврокомісія завершила попередні перемовини про закупівлю потенційної вакцини від коронавірусу з фармкомпанією Valneva.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії.

Майбутній контракт з Valneva передбачає закупівлю 30 млн доз вакцини, з можливістю подальшої закупівлі ще 30 млн доз.

Valneva використала традиційну технологію інактивованої вакцини.

Нагадаємо, у ЄС вже дозволені до використання вакцини BioNtech-Pfizer та Moderna; підписані контракти з розробниками AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV і CureVac, та завершено попередні перемовини з Novavax.

Єврокомісія вела перемовини одночасно з багатьома розробниками, щоб збільшити шанси ЄС отримати ефективну вакцину у достатній кількості.

Країни-члени зможуть також передавати вакцини біднішим країнам, або переспрямовувати іншим країнам Європи.

Теми: Європавакцинація


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