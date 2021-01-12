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Еврокомиссия завершила предварительные переговоры о вакцине с компанией Valneva

Вторник, 12 января 2021, 17:21

Еврокомиссия завершила предварительные переговоры о закупке потенциальной вакцины от коронавируса с фармкомпанией Valneva.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Будущий контракт с Valneva предусматривает закупку 30 млн доз вакцины, с возможностью дальнейшей закупки еще 30 млн доз.

Valneva использовала традиционную технологию инактивированной вакцины.

Напомним, в ЕС уже разрешены к использованию вакцины BioNtech-Pfizer и Moderna; подписаны контракты с разработчиками AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac, и завершены предварительные переговоры с Novavax.

Еврокомиссия вела переговоры одновременно со многими разработчиками, чтобы увеличить шансы ЕС получить эффективную вакцину в достаточном количестве.

Страны-члены смогут также передавать вакцины бедным странам, или перенаправлять другим странам Европы.

Темы: Европавакцинация


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