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Правозахисники розкритикували Україну за депортацію двох вчителів до Туреччини

Вівторок, 12 січня 2021, 17:22
фото: twitter.com/UyumluTris

Міжнародна правозахисна організація Freedom House поінформована про депортацію Самета Гюра і Саліха Фідана, та обурена тим фактом, що Україна видала чоловіків Туреччині.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на Freedom House та ексдепутатку Європарламенту Ребекку Гармс у Twitter

Деталі: Турецькі медіа повідомляють, що Гюра і Фідана затримали після повернення на батьківщину, допитали та наразі тримають під арештом.

Правозахисна організація Freedom House в Україні зазначає, що цей випадок ставить питання про щирість зобов’язань української влади щодо захисту прав людини на національному та міжнародному рівнях, включно з обіцянкою президента Володимира Зеленського захищати людей, що рятуються від політичних переслідувань.

У відомстві кажуть, що за останні роки Україна депортувала щонайменше п’ятьох людей до Туреччини та ще багатьох – до інших авторитарних держав, часто "за підозрілих обставин чи без надання належного правового захисту у судових процесах".

Директор офісу Freedom House в Україні Метью Шааф вважає, що у Туреччині на них очікує жорстоке поводження. Він підкреслив, що Україна має правові зобов’язання не видавати людей до тих країн, де вони можуть зіткнутися з тортурами чи порушенням своїх прав.

Пряма мова Шаафа: "Можна із впевненістю припустити, що у Туреччині Гюр та Фідан не отримають справедливого суду та захисту своїх прав. Депортувавши Гюра та Фідана, Україна посприяла сучасній кампанії транснаціональних репресій проти тих, кого сприймають як політичних опонентів турецької влади".

Деталі: Колишня депутатка Європарламенту Ребекка Гармс у твіттері заявила: "Україна не повинна екстрадувати людей – таких як ці вчителі – в країни, де їх чекає політичне переслідування. Натомість Україна повинна гарантувати верховенство права та права людини". Під повідомленням вона тегнула Зеленського, главу МЗС Дмитра Кулебу та Кабмін.

Передісторія: "Радіо Свобода" зазначає, що раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Україна екстрадувала двох турецьких вчителів. Вже перебуваючи в "Борисполі", вони намагалися зв’язатися із правозахисними організаціями, повідомляючи, що святкували Новий рік на центральній площі прикордонного українського містечка Рава-Руська, після чого їх затримали українські силовики та доправили в Київ для видворення.

Державна прикордонна служба України повідомила виданню, що двох затриманих громадян Туреччини відправили через аеропорт "Бориспіль" до країни походження через порушення українського законодавства. За словами речника відомства, вони в новорічну ніч у складі групи іноземців (загалом тоді було затримано на кордоні з Польщею чотирьох громадян Туреччини) здійснили спробу незаконно перетнути українсько-польський кордон.

Повідомляється, що 6 січня на сайті МВС Туреччини з'явилась інформація, що Самета Гюра та Саліха Фідана повернули до Туреччини саме після переговорів з українською владою. Повідомляється також, що згідно з рішенням Першого суду з особливо тяжких справ міста Анкари, обидва симпатики руху Ґюлена, що вважається в Туреччині терористичною організацією, були оголошені у міжнародний розшук. Після повернення в Туреччину їх затримали правоохоронці.

Теми: УкраїнаТуреччинаправа людинидепортація


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