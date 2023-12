Правозащитники раскритиковали Украину за депортацию двух учителей в Турцию

Международная правозащитная организация Freedom House осведомлена о депортации Самета Гюра и Салиха Фидан, и возмущена тем фактом, что Украина выдала мужчин Турции.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на Freedom House и экс-депутата Европарламента Ребекка Хармс в Twitter

Детали: Турецкие медиа сообщают, что Гюра и Фидан задержали по возвращении на родину, допросили и пока держат под арестом.

Правозащитная организация Freedom House в Украине отмечает, что этот случай ставит вопрос об искренности обязательств украинской власти по защите прав человека на национальном и международном уровнях, включая обещания президента Владимира Зеленского защищать людей, спасающихся от политических преследований.

В ведомстве говорят, что за последние годы Украина депортировала по меньшей мере пять человек в Турцию и еще многих - в другие авторитарные государства, часто "при подозрительных обстоятельствах или без предоставления надлежащей правовой защиты в судебных процессах".

Директор офиса Freedom House в Украине Мэтью Шааф считает, что в Турции их ожидает жестокое обращение. Он подчеркнул, что Украина имеет правовые обязательства не выдавать людей в те страны, где они могут столкнуться с пытками или нарушением своих прав.

Прямая речь Шаафа: "Можно с уверенностью предположить, что в Турции Гюр и Фидан не получат справедливого суда и защиты своих прав. Депортировав Гюра и Фидан, Украина помогла современной кампании транснациональных репрессий против тех, кого воспринимают как политических оппонентов турецких властей".

Детали: Бывшая депутат Европарламента Ребекка Хармс в твиттере заявила: "Украина не должна экстрадировать людей - таких, как эти учителя - в страны, где их ждет политическое преследование. Зато Украина должна гарантировать верховенство права и права человека".

#Ukraine should not extradite people like these teachers to countries where they face political persecution. Ukraine instead should guarantee rule of law and human rights. @ZelenskyyUa @ZelenskyyUa @KyivPost @Hromadske @Kabmin_UA_e @DmytroKuleba https://t.co/fMbFaWJ7VV