Невідомі зруйнували 17 пам’ятників братської могили на херсонському кладовищі

Поліцейські виявили 17 розбитих та повалених на землю кам’яних плит братської могили воїнам-визволителям Другої світової війни на меморіальному кладовищі в Херсоні.

Джерело: Відділ комунікації поліції Херсонської області

Деталі: Справу відкрили за статтею "Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого". Причетних наразі не знайшли.

Зловмисникам загрожує штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.