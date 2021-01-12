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Неизвестные разрушили 17 памятников братской могилы на херсонском кладбище

Вторник, 12 января 2021, 17:35
Неизвестные разрушили 17 памятников братской могилы на херсонском кладбище

Полицейские обнаружили 17 разбитых и поваленных на землю каменных плит братской могилы воинам-освободителям Второй мировой войны на мемориальном кладбище в Херсоне.

Источник: Отдел коммуникации полиции Херсонской области

Детали: Дело открыли по статье "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего". Причастных пока не нашли.

Злоумышленникам грозит штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

 

Украинская правда

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Темы: Херсонполиция
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