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Польща видала українцям понад 500 тисяч віз минулого року

Вівторок, 12 січня 2021, 19:41
Польща видала українцям понад 500 тисяч віз минулого року

У 2020 році консульські установи Польщі в Україні видали українцям 512 339 віз.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на відповідь пресслужби МЗС Польщі

Деталі: У порівнянні з 2019 роком кількість виданих Польщею віз громадянам України минулого року зменшилася на 43,1% (899 605 віз у 2019 році). Це було викликано пандемією коронавірусу, внаслідок чого упродовж майже двох з половиною місяців – з середини березня до кінця травня – польські консульства в Україні не працювали.

Водночас після відновлення роботи консульств при видачі робочих віз пріоритет спочатку надавався особам, які подавали анкети на отримання документів для подальшої роботи в Польщі в аграрному секторі.

Водночас у 2020 році польські консульства відмовили 15 765 громадянами України в отриманні віз, що становить 2,9% від загальної кількості поданих візових анкет.

Довідково: За даними Головного статистичного управління Польщі, на кінець 2019 року в Польщі перебували понад 1,3 млн українців. На початку локдауну, у другій половині березня, з Польщі виїхали понад 150 тис. українських трудових мігрантів. Влітку українці почали масово повертатися на роботу до Польщі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Польщавізи
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