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Польша выдала украинцам более 500 тысяч виз в прошлом году

Вторник, 12 января 2021, 19:41
Польша выдала украинцам более 500 тысяч виз в прошлом году

В 2020 году консульские учреждения Польши в Украине выдали украинцам 512 339 виз.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на ответ пресс-службы МИД Польши

Детали: По сравнению с 2019 годом количество выданных Польшей виз гражданам Украины в прошлом году уменьшилась на 43,1% (899 605 виз в 2019 году). Это было вызвано пандемией коронавируса, в результате чего в течение почти двух с половиной месяцев - с середины марта до конца мая - польские консульства в Украине не работали.

В то же время после возобновления работы консульств при выдаче рабочих виз приоритет сначала предоставлялся лицам, которые подавали анкеты на получение документов для дальнейшей работы в Польше в аграрном секторе.

В то же время в 2020 году польские консульства отказали 15765 гражданами Украины в получении виз, составляет 2,9% от общего количества поданных визовых анкет.

Справка: По данным Главного статистического управления Польши, на конец 2019 году в Польше находились более 130 тысяч украинцев. В начале локдауна, во второй половине марта, из Польши выехали более 150 тыс. украинских трудовых мигрантов. Летом украинцы начали массово возвращаться на работу в Польшу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польшавизы
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