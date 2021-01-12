Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Швейцарія затвердила другу вакцину від коронавірусу

Вівторок, 12 січня 2021, 21:46

Швейцарський регулятор дозволив використання в країні вакцини від коронавірусу, розробленої американською компанією Moderna. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Swiss Info.

Регулятор Swissmedic вирішив, що вакцина відповідає усім вимогам щодо безпеки, ефективності та якості і може використовуватися одразу після прийняття рішення 12 січня. 

Swissmedic рекомендував дотримуватися 14-денного інтервалу між двома дозами вакцини та застеріг від поєднання різних вакцин, тому що про їхню сумісність немає інформації.

Це друга вакцина, що отримала дозвіл на використання у Швейцарії - після Pfizer/BionTech, яка отримала дозвіл ще 20 грудня - на день раніше, ніж у ЄС. 

Швейцарія законтрактувала 7,5 млн доз вакцини Moderna, 200 тисяч з них мають прибути в країну 13 січня. 

Нагадаємо, у ЄС і Британії вакцину Moderna затвердили минулого тижня. 

Як повідомлялося, через тривожну ситуацію з коронавірусом федеральний уряд Швейцарії планує продовжити жорсткий локдаун до кінця лютого.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Останні новини
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: