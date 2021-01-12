Швейцарія затвердила другу вакцину від коронавірусу

Швейцарський регулятор дозволив використання в країні вакцини від коронавірусу, розробленої американською компанією Moderna.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Swiss Info.

Регулятор Swissmedic вирішив, що вакцина відповідає усім вимогам щодо безпеки, ефективності та якості і може використовуватися одразу після прийняття рішення 12 січня.

Swissmedic рекомендував дотримуватися 14-денного інтервалу між двома дозами вакцини та застеріг від поєднання різних вакцин, тому що про їхню сумісність немає інформації.

Це друга вакцина, що отримала дозвіл на використання у Швейцарії - після Pfizer/BionTech, яка отримала дозвіл ще 20 грудня - на день раніше, ніж у ЄС.

Швейцарія законтрактувала 7,5 млн доз вакцини Moderna, 200 тисяч з них мають прибути в країну 13 січня.

Нагадаємо, у ЄС і Британії вакцину Moderna затвердили минулого тижня.

Як повідомлялося, через тривожну ситуацію з коронавірусом федеральний уряд Швейцарії планує продовжити жорсткий локдаун до кінця лютого.