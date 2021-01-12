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Швейцария утвердила вторую вакцину от коронавируса

Вторник, 12 января 2021, 22:46

Швейцарский регулятор разрешил использование вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Swiss Info.

Регулятор Swissmedic решил, что вакцина соответствует всем требованиям безопасности, эффективности и качества и может использоваться сразу после принятия решения 12 января.

Swissmedic рекомендовал придерживаться 14-дневного интервала между двумя дозами вакцины и предостерег от сочетания различных вакцин, так как об их совместимости нет информации.

Это вторая вакцина, получившая разрешение на использование в Швейцарии - после Pfizer / BionTech, которая получила разрешение еще 20 декабря, на день раньше, чем в ЕС.

Швейцария законтрактовала 7,5 млн доз вакцины Moderna, 200 тысяч из них должны прибыть в страну 13 января.

Напомним, в ЕС и Великобритании вакцину Moderna утвердили на прошлой неделе.

Как сообщалось, из-за тревожной ситуации с коронавирусом федеральное правительство Швейцарии планирует продлить жесткий локдаун до конца февраля.



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