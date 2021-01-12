Швейцария утвердила вторую вакцину от коронавируса

Швейцарский регулятор разрешил использование вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Swiss Info.

Регулятор Swissmedic решил, что вакцина соответствует всем требованиям безопасности, эффективности и качества и может использоваться сразу после принятия решения 12 января.

Swissmedic рекомендовал придерживаться 14-дневного интервала между двумя дозами вакцины и предостерег от сочетания различных вакцин, так как об их совместимости нет информации.

Это вторая вакцина, получившая разрешение на использование в Швейцарии - после Pfizer / BionTech, которая получила разрешение еще 20 декабря, на день раньше, чем в ЕС.

Швейцария законтрактовала 7,5 млн доз вакцины Moderna, 200 тысяч из них должны прибыть в страну 13 января.

Напомним, в ЕС и Великобритании вакцину Moderna утвердили на прошлой неделе.

Как сообщалось, из-за тревожной ситуации с коронавирусом федеральное правительство Швейцарии планирует продлить жесткий локдаун до конца февраля.