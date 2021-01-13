Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США готують нові санкції проти "Північного потоку-2" – ЗМІ

Середа, 13 січня 2021, 06:06
США готують нові санкції проти Північного потоку-2 – ЗМІ

Державний департамент США повідомив європейські компанії, які причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик запровадження нових санкції адміністрацією наразі чинного президента Дональда Трампа.

Джерело: Reuters з посиланням на два джерела 

Деталі: Зазначається, що у Трампа готують останній санкційний пакет проти газопроводу. 

"Ми намагаємось проінформувати компанії про ризики та переконати їх відмовитись від цієї справи, допоки не стало занадто пізно", – на умовах анонімності сказало джерело в уряді США. 

За його словами, до четверга чи п’ятниці Держдеп опублікує звіт про компанії, які, на його думку, допомагають трубопроводу від Росії до Німеччини. У документі можуть фігурувати компанії, які займаються страхуванням, прокладанням підводного трубопроподу та перевіркою проєкту. 

Ймовірно, під санкціями може опинитись страхова група Zurich Insurance Group. 

Джерела агентства вказують, що останні місяці європейські компанії отримували запити від Держдепу щодо своєї ролі у будівництві труби. 

Відомо, що адміністрація Трампа виступає проти запуску газопроводу, який позбавить Україну вигідних зборів та посилить вплив Росії на Європу. 

Нагадаємо: 

  • Норвезька компанія DNV GL, яка повинна була сертифікувати газопровід "Північний потік-2" після закінчення його будівництва, відмовилася надавати цю послугу після нових санкцій США.
  • Раніше вже ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи по побудові газопроводу "Північний потік-2", і готують ширші санкції відносно російського проекту в найближчі тижні.
  • Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачено нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2"
  • Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїгазРосіяНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
санкції
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Зеленський ввів санкції проти компаній Фрідмана та його партнерів
Останні новини
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: