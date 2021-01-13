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Синоптики попереджають про хуртовини та сильний вітер

Середа, 13 січня 2021, 09:25

У середу 13 січня синоптики попереджають про значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини та ожеледицю на дорогах.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: За даними Укргідрометцентру, 13 січня у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях значний сніг (висота снігового покриву 5-15 см), пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

У Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях прогнозують налипання мокрого снігу та ожеледь (І рівень небезпечності,жовтий).

У четвер 14 січня прогнозується припинення опадів та явищ.

Крім того 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10-16° морозу; 17-18 січня холодна погода утримається.

 

Зокрема, по Києву 15-16 січня очікується зниження температури: вночі до 13-18° морозу, вдень до 11-15° морозу.

По Київській області 15-16 січня очікується зниження температури: вночі до 13-18° морозу, місцями до 21° морозу, вдень до 11-16° морозу.

17-18 січня холодна погода у Києві та області утримається.

Українська правда
Теми: погодаУкраїнаКиїв


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