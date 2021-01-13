Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Синоптики попереджають про хуртовини та сильний вітер

Середа, 13 січня 2021, 08:25
Синоптики попереджають про хуртовини та сильний вітер

У середу 13 січня синоптики попереджають про значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини та ожеледицю на дорогах.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: За даними Укргідрометцентру, 13 січня у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях значний сніг (висота снігового покриву 5-15 см), пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.

У Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях прогнозують налипання мокрого снігу та ожеледь (І рівень небезпечності,жовтий).

У четвер 14 січня прогнозується припинення опадів та явищ.

Крім того 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10-16° морозу; 17-18 січня холодна погода утримається.

 

Зокрема, по Києву 15-16 січня очікується зниження температури: вночі до 13-18° морозу, вдень до 11-15° морозу.

По Київській області 15-16 січня очікується зниження температури: вночі до 13-18° морозу, місцями до 21° морозу, вдень до 11-16° морозу.

17-18 січня холодна погода у Києві та області утримається.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаУкраїнаКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: