Синоптики попереджають про хуртовини та сильний вітер
У середу 13 січня синоптики попереджають про значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини та ожеледицю на дорогах.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: За даними Укргідрометцентру, 13 січня у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях значний сніг (висота снігового покриву 5-15 см), пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця.
У Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях прогнозують налипання мокрого снігу та ожеледь (І рівень небезпечності,жовтий).
У четвер 14 січня прогнозується припинення опадів та явищ.
Крім того 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10-16° морозу; 17-18 січня холодна погода утримається.
Зокрема, по Києву 15-16 січня очікується зниження температури: вночі до 13-18° морозу, вдень до 11-15° морозу.
По Київській області 15-16 січня очікується зниження температури: вночі до 13-18° морозу, місцями до 21° морозу, вдень до 11-16° морозу.
17-18 січня холодна погода у Києві та області утримається.