Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Синоптики предупреждают о метели и сильном ветре

Среда, 13 января 2021, 09:25

В среду 13 января синоптики предупреждают про значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели и гололед на дорогах.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: По данным Укргидрометцентра, 13 января в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях значений снег (высота снежного покрова 5-15 см), порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица.

В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях прогнозируют налипание мокрого снега, гололед (І уровень опасности, желтый).

В четверг 14 января прогнозируется прекращение осадков.

Кроме того 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем ​​до 10-16° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

 

В частности, по Киеву 15-16 января ожидается понижение температуры: ночью до 13-18° мороза, днем ​​до 11-15° мороза.

По Киевской области 15-16 января ожидается понижение температуры: ночью до 13-18° мороза, местами до 21° мороза, днем ​​до 11-16° мороза.

17-18 января холодная погода в Киеве и области сохранится.

Украинская правда
Темы: погодаУкраинаКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

США готовят новые санкции против Северного потока-2 – СМИ

Пенс отказался применять против Трампа поправку, которая отнимет у него власть

Новости 12 января: встреча Зеленского и Санду, стоимость отпуска главы КС

Степанов уверен, что локдаун не следует останавливать

После 16 января можно официально жаловаться на отказ обслуживать на украинском

Перестрелка в Полтаве: ранен человек

Все новости...
погода
В Украине ожидается 20-градусный мороз и до 15 см снега
В Украину идет 10-градусный мороз и снег
Синоптики предупредили про снегопады и похолодание
Последние новости
09:39
Степанов обещает, что Украине вернут деньги, если вакцина от Sinovac не будет эффективной на 70%
09:31
YouTube заблокировал канал Трампа минимум на неделю
09:25
Синоптики предупреждают о метели и сильном ветре
09:18
Импичмент Трампу могут поддержать несколько его соратников
08:37
В Германии обнаружили мутацию коронавируса из ЮАР
08:22
COVID в Украине: опять становится больше госпитализаций и смертей
08:00
Главные новости вторника и ночи: визит Санду и стоимость отпуска главы КС
07:53
Украинский военный получил ранения в результате обстрела – ООС
07:06
США готовят новые санкции против Северного потока-2 – СМИ
06:14
Пенс отказался применять против Трампа поправку, которая отнимет у него власть
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!