Синоптики предупреждают о метели и сильном ветре

В среду 13 января синоптики предупреждают про значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели и гололед на дорогах.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: По данным Укргидрометцентра, 13 января в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях значений снег (высота снежного покрова 5-15 см), порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица.

В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях прогнозируют налипание мокрого снега, гололед (І уровень опасности, желтый).

В четверг 14 января прогнозируется прекращение осадков.

Кроме того 15-16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12-18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем ​​до 10-16° мороза; 17-18 января холодная погода сохранится.

В частности, по Киеву 15-16 января ожидается понижение температуры: ночью до 13-18° мороза, днем ​​до 11-15° мороза.

По Киевской области 15-16 января ожидается понижение температуры: ночью до 13-18° мороза, местами до 21° мороза, днем ​​до 11-16° мороза.

17-18 января холодная погода в Киеве и области сохранится.