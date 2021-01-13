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YouTube заблокував канал Трампа мінімум на тиждень

Середа, 13 січня 2021, 08:31
YouTube заблокував канал Трампа мінімум на тиждень

Популярний відеохостинг YouTube заблокував канал президента США Дональда Трампа принаймні на тиждень через порушення політики компанії на тлі побоювань щодо нового насильства після штурму Капітолію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Сервіс, що належить Google, повідомив, що ці дії є попередженням для акаунта Трампа, і це може призвести до того, що Трамп буде назавжди заблокований на платформі, якщо він ще двічі порушить її правила.

"Після перевірки і на тлі занепокоєння щодо постійного потенціалу насильства ми видалили новий вміст, завантажений на канал Дональда Дж. Трампа, за порушення нашої політики. Зараз він має перше попередження і йому тимчасово заборонено завантажувати новий вміст протягом *мінімум* 7 днів"", - повідомила пресслужба YouTube.

YouTube додав, що також будуть "відключені коментарі" на акаунті Трампа, знову посилаючись на "постійні занепокоєння щодо насильства", що оточують його публікації в інтернеті.

Компанія не уточнила, який вміст порушує її політику.

Нагадаємо, після штурму Капітолію 6 січня Twitter видалив акаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за підбурювання до насильства після подій у Вашингтоні 6 січня, коли прихильники Трампа штурмували Капітолій. Акції Twitter, що котируються в Німеччині, у перший торговий день після блокування впали на 8%.

У ЄС розкритикували соцмережу за блокуванням акаунта Трампа у Twitter "без виправданого і демократичного контролю".

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"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАсоцмережі
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