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YouTube заблокував канал Трампа мінімум на тиждень

Середа, 13 січня 2021, 09:31

Популярний відеохостинг YouTube заблокував канал президента США Дональда Трампа принаймні на тиждень через порушення політики компанії на тлі побоювань щодо нового насильства після штурму Капітолію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Сервіс, що належить Google, повідомив, що ці дії є попередженням для акаунта Трампа, і це може призвести до того, що Трамп буде назавжди заблокований на платформі, якщо він ще двічі порушить її правила.

"Після перевірки і на тлі занепокоєння щодо постійного потенціалу насильства ми видалили новий вміст, завантажений на канал Дональда Дж. Трампа, за порушення нашої політики. Зараз він має перше попередження і йому тимчасово заборонено завантажувати новий вміст протягом *мінімум* 7 днів"", - повідомила пресслужба YouTube.

YouTube додав, що також будуть "відключені коментарі" на акаунті Трампа, знову посилаючись на "постійні занепокоєння щодо насильства", що оточують його публікації в інтернеті.

Компанія не уточнила, який вміст порушує її політику.

Нагадаємо, після штурму Капітолію 6 січня Twitter видалив акаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за підбурювання до насильства після подій у Вашингтоні 6 січня, коли прихильники Трампа штурмували Капітолій. Акції Twitter, що котируються в Німеччині, у перший торговий день після блокування впали на 8%.

У ЄС розкритикували соцмережу за блокуванням акаунта Трампа у Twitter "без виправданого і демократичного контролю".

Читайте також: Цензура чи захист суспільства: як штурм Капітолію змінив кордони свободи слова.

Теми: ТрампСШАсоцмережі


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