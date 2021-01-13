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YouTube заблокировал канал Трампа минимум на неделю

Среда, 13 января 2021, 08:31
YouTube заблокировал канал Трампа минимум на неделю

Популярный видеохостинг YouTube заблокировал канал президента США Дональда Трампа по крайней мере на неделю из-за нарушения политики компании на фоне опасений относительно нового витка насилия после штурма Капитолии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Сервис, принадлежащий Google, сообщил, что эти действия являются предупреждением для аккаунта Трампа, и это может привести к тому, что он будет навсегда заблокирован на платформе, если еще дважды нарушит ее правила.

"После проверки и на фоне беспокойства относительно постоянного потенциала насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Дж. Трампа, за нарушение нашей политики. Сейчас он получил первое предупреждение и ему временно запрещено загружать новый контент в течение *минимум* 7 дней", - сообщила пресс-служба YouTube.

YouTube добавил, что также будут "отключены комментарии" на аккаунте Трампа, вновь ссылаясь на "постоянную обеспокоенность насилием", окружающим его публикации в интернете.

Компания не уточнила, какой контент нарушает ее политику.

Напомним, после штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump за подстрекательство к насилию после событий в Вашингтоне 6 января, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Акции Twitter, котирующиеся в Германии, в первый торговый день после блокировки упали на 8%.

В ЕС раскритиковали соцсеть за блокирование аккаунта Трампа в Twitter "без оправданного и демократичного контроля".

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Темы: ТрампСШАсоцсети
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