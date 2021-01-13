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США вимагатимуть тести на COVID-19 від пасажирів усіх міжнародних рейсів

Середа, 13 січня 2021, 10:06

США з 26 січня вимагатимуть від усіх пасажирів міжнародних авіарейсів, що в'їжджають в країну, надати негативний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Авіапасажирам буде потрібно здати негативний тест за три дні до вильоту рейсу в США. Вони також повинні надати авіакомпанії письмову документацію про свої результати або показати, що вони вже вилікувалися від вірусу.

"Тестування не усуває усі ризики, але в поєднанні з періодом перебування вдома і повсякденними заходами, такими як носіння масок і соціальне дистанціювання, воно може зробити подорожі більш безпечними, здоровими і відповідальними за рахунок скорочення поширення вірусу в літаках, аеропортах та інших місцях", - йдеться в заяві директора Центру з контролю і профілактики захворювань в США Роберта Редфілда.

На сьогодні такі вимоги діють тільки щодо рейсів з Великої Британії.

Авіакомпанії несуть відповідальність за підтвердження негативних результатів і відмовлять у посадці пасажирам, якщо ті не відповідають критеріям.

Авіаційна сфера США активно виступає за впровадження тестів перед рейсами в якості альтернативи карантину або іншим обмеженням на в'їзд.

Великі авіакомпанії США розраховують, що тестування пожвавить ринок міжнародних авіаперевезень, і вже пропонують передпольотне тестування, щоб допомогти пасажирам дотримуватися правил, що діють у пункті призначення.



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