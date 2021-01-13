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США будут требовать тесты на COVID-19 от пассажиров всех международных рейсов

Среда, 13 января 2021, 10:06

США с 26 января будут требовать от всех пассажиров международных авиарейсов, въезжающих в страну, предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Авиапассажирам будет нужно сдать отрицательный тест за три дня до вылета рейса в США. Они также должны предоставить авиакомпании письменную документацию о своих результатах или показать, что они уже вылечились от вируса.

"Тестирование не устраняет все риски, но в сочетании с периодом пребывания дома и повседневными мерами, такими как ношение масок и социальное дистанцирование, оно может сделать путешествия более безопасными, здоровыми и ответственными за счет сокращения распространения вируса в самолетах, аэропортах и ​​других местах", - говорится в заявлении директора Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Роберта Рэдфилда.



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