Facebook видалив десятки профілів, пов’язаних із партією Порошенка та кількома ГО

Соціальна мережа Facebook в грудні 2020 року видалила десятки профілів, пов’язаних із партією "Європейська солідарність" та громадською організацією "Справа громад", а також громадською організацією "Антикорупційний блокпост".

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на звіт компанії

Деталі: Підставою для видалення названо "скоординовану неавтентичну поведінку". Це поняття у Facebook тлумачать як "скоординовані зусилля для маніпулювання публічними дебатами задля стратегічної мети, де фальшиві акаунти є основними для операції".

У розлогому звіті компанія пояснює, що "люди, які стоять за цією активністю використовували фейкові акаунти, щоб створити фіктивних осіб, уникнути нашого контролю, модерувати сторінки та писати в групах, названих за містами в Україні".

Дослівно: "Вони також поширювали контент з офіційних сторінок політичних партій і політиків, ставили лайки і коментували під текстами інших людей, щоб показати їх (партії та політиків – ред.) більш популярними, ніж вони є насправді.

Ця мережа розміщувала повідомлення українською та російською мовами про новини та політику в Україні, включно зі схвальними коментарями про "Європейську солідарність" та її кандидатів, громадську організацію "Справа громад", експрезидента Порошенка та критикою президента Зеленського. Частина цього контенту була оцінена місцевими фактчекерами як фальшива".

Деталі: У партії "Європейська солідарність" та громадських організаціях "Справа громад" та "Антикорупційний блокпост" наразі не коментували це рішення соціальної мережі Facebook.

Крім десятків акаунтів в Україні, Facebook вилучив також акаунти в Киргизстані, Казахстані, Бразилії, Аргентині, Пакистані, Індонезії та Марокко, спрямовані на аудиторії в межах цих країн. Ще п’ять мереж – з Ірану, України, Франції, Марокко та Росії – мали на меті вплив на людей поза межами цих країн. Усього в грудні через "скоординовану неавтентичну поведінку" було видалено 1957 акаунтів із Facebook, 707 – із Instagram, також видалено 156 сторінок і 727 груп.