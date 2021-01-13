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Facebook видалив десятки профілів, пов’язаних із партією Порошенка та кількома ГО

Середа, 13 січня 2021, 09:36
Facebook видалив десятки профілів, пов’язаних із партією Порошенка та кількома ГО

Соціальна мережа Facebook в грудні 2020 року видалила десятки профілів, пов’язаних із партією "Європейська солідарність" та громадською організацією "Справа громад", а також громадською організацією "Антикорупційний блокпост".

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на звіт компанії

Деталі: Підставою для видалення названо "скоординовану неавтентичну поведінку". Це поняття у Facebook тлумачать як "скоординовані зусилля для маніпулювання публічними дебатами задля стратегічної мети, де фальшиві акаунти є основними для операції".

У розлогому звіті компанія пояснює, що "люди, які стоять за цією активністю використовували фейкові акаунти, щоб створити фіктивних осіб, уникнути нашого контролю, модерувати сторінки та писати в групах, названих за містами в Україні".

Дослівно: "Вони також поширювали контент з офіційних сторінок політичних партій і політиків, ставили лайки і коментували під текстами інших людей, щоб показати їх (партії та політиків – ред.) більш популярними, ніж вони є насправді.

Ця мережа розміщувала повідомлення українською та російською мовами про новини та політику в Україні, включно зі схвальними коментарями про "Європейську солідарність" та її кандидатів, громадську організацію "Справа громад", експрезидента Порошенка та критикою президента Зеленського. Частина цього контенту була оцінена місцевими фактчекерами як фальшива".

Деталі: У партії "Європейська солідарність" наразі не коментували це рішення соціальної мережі Facebook.

У свою чергу в ГО "Справа громад" вже заявили, що пов’язують такі дії "з намаганнями керівника Офісу президента Єрмака та його радника Подоляка у будь-який спосіб обмежити або взагалі заблокувати будь-яку об’єктивну критику на адресу Зеленського".

Представники організації стверджують, що за їхніми даними, подача масових скарг адміністраторам соцмереж "була скоординована спецслужбами України, які очолюють близькі до Зеленського люди, за командою з Офісу президента".

Крім десятків акаунтів в Україні, Facebook вилучив також акаунти в Киргизстані, Казахстані, Бразилії, Аргентині, Пакистані, Індонезії та Марокко, спрямовані на аудиторії в межах цих країн. Ще п’ять мереж – з Ірану, України, Франції, Марокко та Росії – мали на меті вплив на людей поза межами цих країн. Усього в грудні через "скоординовану неавтентичну поведінку" було видалено 1957 акаунтів із Facebook, 707 – із Instagram, також видалено 156 сторінок і 727 груп.

"Українська правда" в Threads

Теми: соцмережіЄвропейська солідарність
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