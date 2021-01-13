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Facebook удалил десятки профилей, связанных с партией Порошенко и несколькими ОО

Среда, 13 января 2021, 10:36

Социальная сеть Facebook в декабре 2020 года удалила десятки профилей, связанных с партией "Европейская солидарность" и общественной организацией "Справа громад", а также общественной организацией "Антикоррупционный блокпост".

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на отчет компании

Детали: Основанием для удаления названо "скоординированное неаутентичное поведение". Это понятие в Facebook понимается как "скоординированные усилия для манипулирования публичными дебатами для стратегической цели, где фальшивые аккаунты являются основными для операции".

В отчете компания объясняет, что "люди, которые стоят за этой активностью использовали фейковые аккаунты, чтобы создать фиктивных лиц, избежать нашего контроля, модерировать страницы и писать в группах, названных по городам в Украине".

Дословно: "Они также распространяли контент с официальных страниц политических партий и политиков, ставили лайки и комментировали под текстами других людей, чтобы показать их (партии и политиков - ред.) более популярными, чем они есть на самом деле.

Эта сеть размещала сообщения на украинском и русском языках о новостях и политике в Украине, включая одобрительные комментариии о "Европейской солидарности" и ее кандидатах, общественной организации "Справа громад", экс-президента Порошенко и критикой президента Зеленского. Часть этого контента была оценена местными фактчекерамы как фальшивая".

Детали: В партии "Европейская солидарность" и общественных организациях пока не комментировали это решение социальной сети Facebook.

Кроме десятков аккаунтов в Украине, Facebook удалил также аккаунты в Кыргызстане, Казахстане, Бразилии, Аргентине, Пакистане, Индонезии и Марокко, направленные на аудитории в пределах этих стран. Еще пять сетей - из Ирана, Украины, Франции, Марокко и России - имели целью влияние на людей вне этих стран. Всего в декабре за "скоординированное неаутентичное поведение" было удалено 1957 аккаунтов из Facebook, 707 - из Instagram, также удалены 156 страниц и 727 групп.

Темы: соцсетиЕвропейская солидарность


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