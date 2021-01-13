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Деякі українські міста вночі засипало снігом 

Середа, 13 січня 2021, 09:40
Деякі українські міста вночі засипало снігом 
Дніпро, 056.ua

У ніч на 13 січня Дніпро, Одесу, Запоріжжя, Харків, Львів та інші  українські міста.засипало снігом, у портах "Одеса", "Південний", "Миколаїв" і "Чорноморськ" обмежені вантажні операції з зерном. 

Джерело: користувачі соцмереж, Адміністрація морських портів України, УНІАН

Деталі: Київ сніг майже оминув, але у багатьох містах сніжило до самого ранку.

Комунальники намагаються подолати наслідки негоди. 

Станом на 8:00 середи порти працюють, але в порту "Херсон" обмежена лоцманська проводка та вантажні операції із зерновими через вітер і сніг, також обмежені вантажні операції із зерновими у портах "Одеса", "Південний", "Миколаїв", "Чорноморськ". 

Раніше повідомлялося, що 13 січня всю Україну засипле снігом, єдиним містом без сильних опадів буде Київ.

Теми: погодапорти
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