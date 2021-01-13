Деякі українські міста вночі засипало снігом 

У ніч на 13 січня Дніпро, Одесу, Запоріжжя, Харків, Львів та інші українські міста.засипало снігом, у портах "Одеса", "Південний", "Миколаїв" і "Чорноморськ" обмежені вантажні операції з зерном.

Джерело: користувачі соцмереж, Адміністрація морських портів України, УНІАН

Деталі: Київ сніг майже оминув, але у багатьох містах сніжило до самого ранку.

Комунальники намагаються подолати наслідки негоди.

Станом на 8:00 середи порти працюють, але в порту "Херсон" обмежена лоцманська проводка та вантажні операції із зерновими через вітер і сніг, також обмежені вантажні операції із зерновими у портах "Одеса", "Південний", "Миколаїв", "Чорноморськ".

Раніше повідомлялося, що 13 січня всю Україну засипле снігом, єдиним містом без сильних опадів буде Київ.