Некоторые украинские города ночью засыпало снегом

В ночь на 13 января Днепр, Одессу, Запорожье, Харьков, Львов и другие украинские города засыпало снегом, в портах "Одесса", "Южный", "Николаев" и "Черноморск" ограничены грузовые операции с зерном.

Источник: пользователи соцсетей, Администрация морских портов Украины, УНИАН

Детали: Киев снег почти обошел, но во многих городах снежило до самого утра.

Коммунальщики пытаются преодолеть последствия непогоды.

По состоянию на 8:00 среды порты работают, но в порту "Херсон" ограничена лоцманская проводка и грузовые операции с зерновыми из-за ветра и снега, также ограничены грузовые операции с зерновыми в портах "Одесса", "Южный", "Николаев", "Черноморск".

Ранее сообщалось, что 13 января всю Украину засыплет снегом, единственным городом без сильных осадков будет Киев.