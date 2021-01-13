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Некоторые украинские города ночью засыпало снегом

Среда, 13 января 2021, 10:40
Днепр, 056.ua

В ночь на 13 января Днепр, Одессу, Запорожье, Харьков, Львов и другие украинские города засыпало снегом, в портах "Одесса", "Южный", "Николаев" и "Черноморск" ограничены грузовые операции с зерном.

Источник: пользователи соцсетей, Администрация морских портов Украины, УНИАН

Детали: Киев снег почти обошел, но во многих городах снежило до самого утра.

Коммунальщики пытаются преодолеть последствия непогоды.

По состоянию на 8:00 среды порты работают, но в порту "Херсон" ограничена лоцманская проводка и грузовые операции с зерновыми из-за ветра и снега, также ограничены грузовые операции с зерновыми в портах "Одесса", "Южный", "Николаев", "Черноморск".

Ранее сообщалось, что 13 января всю Украину засыплет снегом, единственным городом без сильных осадков будет Киев.

Темы: погодапорты


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