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Президента Вірменії госпіталізували у Лондоні після зараження новим штамом коронавірусу

Середа, 13 січня 2021, 10:18
Президента Вірменії госпіталізували у Лондоні після зараження новим штамом коронавірусу

Президент Вірменії Армен Саркісян, який заразився коронавірусом, госпіталізований в Лондоні.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті глави держави.

"Президент Вірменії, який заразився коронавірусною хворобою і лікувався вдома, госпіталізований. Захворювання протікає у важкій формі. У президента спостерігаються властиві цьому стану симптоми - висока температура і двостороння пневмонія", - йдеться в заяві.

5 січня пресслужба президента повідомила, що Саркісян заразився коронавірусом в британській столиці, де зустрічав Новий рік з родиною і внуками, а також переніс операцію на нозі.

У червні коронавірусом перехворів прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

За останню добу у Вірменії  зареєстровано 485 нових випадків зараження коронавірусом

Від початку епідемії у Вірменії коронавірусом заразились 163 128 осіб, 2951 померли.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусВірменіяпрезидентCovid-2019Велика Британія
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