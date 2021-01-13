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Президента Армении госпитализировали в Лондоне после заражения новым штаммом COVID

Среда, 13 января 2021, 11:18

Президент Армении Армен Саркисян, который заразился коронавирусом, госпитализирован в Лондоне.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте главы государства.

"Президент Армении, который заразился коронавирусной болезнью и лечился дома, госпитализирован. Заболевание протекает в тяжелой форме. У президента наблюдаются свойственные этому состоянию симптомы - высокая температура и двусторонняя пневмония", - говорится в заявлении.

5 января пресс-служба президента сообщила, что Саркисян заразился коронавирусом в британской столице, где встречал Новый год с семьей и внуками, а также перенес операцию на ноге.

В июне коронавируса переболел премьер-министр Никол Пашинян.

За последние сутки в Армении зарегистрировано 485 новых случаев заражения коронавируса

С начала эпидемии в Армении коронавируса заразились 163 128 человек, 2951 умерли.

Темы: коронавирусАрменияпрезидентCovid-2019Великобритания


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