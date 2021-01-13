Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президента Армении госпитализировали в Лондоне после заражения новым штаммом COVID

Среда, 13 января 2021, 10:18
Президента Армении госпитализировали в Лондоне после заражения новым штаммом COVID

Президент Армении Армен Саркисян, который заразился коронавирусом, госпитализирован в Лондоне.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте главы государства.

"Президент Армении, который заразился коронавирусной болезнью и лечился дома, госпитализирован. Заболевание протекает в тяжелой форме. У президента наблюдаются свойственные этому состоянию симптомы - высокая температура и двусторонняя пневмония", - говорится в заявлении.

5 января пресс-служба президента сообщила, что Саркисян заразился коронавирусом в британской столице, где встречал Новый год с семьей и внуками, а также перенес операцию на ноге.

В июне коронавируса переболел премьер-министр Никол Пашинян.

За последние сутки в Армении зарегистрировано 485 новых случаев заражения коронавируса

С начала эпидемии в Армении коронавируса заразились 163 128 человек, 2951 умерли.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусАрменияпрезидентCovid-2019Великобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
Все новости...
Реклама: