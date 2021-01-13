Молдова почне вакцинацію в лютому, безкоштовно колотимуть препарат Pfizer

У Молдові процес вакцинації проти коронавірусу почнеться на початку лютого, перші дози надійдуть в країну в кінці цього місяця.

Про це заявила держсекретар Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального захисту Тетяна Затик, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Молдпрес.

Громадяни Молдови будуть вакциновані вакциною Pfizer, яка буде безкоштовною для всього населення країни. Влада закупить вакцини державним коштом у результаті двосторонніх переговорів.

Для проведення вакцинації профільним відомством затверджено Національний план імунізації проти COVID-19. "Це буде здійснюватися з дотриманням всіх відповідних санітарних норм і протоколів, затверджених на міжнародному рівні", - підкреслила Затик.

Вакцинація від коронавірусу буде проходити в три етапи. Згідно з Планом імунізації, на першому етапі будуть вакциновані співробітники установ медико-санітарної та соціальної допомоги.

На другому - люди похилого віку, люди з супутніми захворюваннями, працівники освіти, правоохоронних органів і силових структур. На третьому етапі буде імунізовані населення в цілому, незалежно від віку, і яке не було включено в перші два етапи.

Раніше стало відомо, що Румунія надасть Молдові до 200 тисяч доз вакцини від коронавірусу зі своєї квоти у ЄС.

Варто зазначити, що більшість європейських країн, в тому числі сусіди України, вже розпочали процес вакцинації свого населення.