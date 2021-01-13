Молдова начнет вакцинацию в феврале, бесплатно будут колоть препарат Pfizer

В Молдове процесс вакцинации против коронавируса начнется с февраля, первые дозы поступят в страну в конце этого месяца.

Об этом заявила госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Молдпрес.

Граждане Молдовы будут вакцинированы вакциной Pfizer, которая будет бесплатной для всего населения страны. Власти закупят вакцины за государственные средства в результате двусторонних переговоров.

Для проведения вакцинации профильным ведомством утвержден Национальный план иммунизации против COVID-19. "Это будет осуществляться с соблюдением всех соответствующих санитарных норм и протоколов, утвержденных на международном уровне", - подчеркнула Затык.

Вакцинация от коронавируса будет проходить в три этапа. Согласно Плану иммунизации, на первом этапе будут вакцинированы сотрудники учреждений медико-санитарной и социальной помощи.

На втором - пожилые люди, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образования, правоохранительных органов и силовых структур. На третьем этапе будет иммунизировано население в целом, вне зависимости от возраста, которое не было включено в первые два этапа.

Ранее стало известно, что Румыния предоставит Молдове до 200 000 доз вакцины от коронавируса из своей квоты в ЕС.

Стоит отметить, что большинство европейских стран, в том числе соседи Украины, уже начали процесс вакцинации своего населения.