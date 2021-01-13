Держкомтелерадіо: Із Росії везуть у 12 разів менше книг, ніж 10 років тому

Державний комітет телебачення і радіомовлення України заявляє, що дає дозволи на ввезення на територію України книжок із Росії відповідно до українського законодавства.

Джерело: Держкомтелерадіо, реагуючи на обурення деяких українців обсягами російських видань в Україні

Дослівно комітет: "Видача дозволів на ввезення на територію України книжкової продукції з РФ відбувається відповідно до закону, який був ухвалений ВР наприкінці 2016 року. Цим законом передбачено, що дозволи на ввезення не надаються винятково книжкам антиукраїнського змісту, а також таким, що містять пропаганду на користь держави-агресора.

За весь час дії цього закону та, відповідно, функціонування дозвільної системи легальним шляхом в Україну не потрапила жодна книжка антиукраїнського змісту, а обсяг книжкових видань, завезених із РФ, порівняно з 2011 роком скоротився в 12 разів.

За чотири роки дії закону Держкомтелерадіо дозволив ввезти в Україну 31 тисячу найменування книжок з Росії. Більшість із дозволених для ввезення книг – це твори світової класики, дитяча та науково-популярна література. Частину дозволів видано на ввезення в Україну україномовних книг українських видавництв, надрукованих в РФ".

Деталі: Держкомтелерадіо зазначає, що за 2017-2020 роки видав 4 274 відмови імпортерам на ввезення книжкової продукції з РФ. Більшість відмов стосувалася подачі неповного пакету документів заявниками, а в 274 випадках – антиукраїнського змісту. Тобто в Україну не дали ввезти майже 1,5 мільйони примірників антиукраїнських видань.

Крім того, з ініціативи Держкомтелерадіо Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції до 9 російських видавництв – і це майже вдвічі зменшило обсяги надходження на український ринок видавничої продукції з РФ.

З урахуванням зупинених на виконання рішення РНБО майже 12 тисяч раніше виданих дозволів та дозволів, термін дії яких завершився, загальна кількість чинних дозволів на сьогодні складає 18 104, зазначає комітет.

Держкомтелерадіо додає, що значна частина отриманих дозволів залишаються нереалізованими, та й кількість ввезених книг менша за заявлену.

Комітет звітує: протягом 2017-2019 років дозволи, які передбачають ввезення на митну територію України видавничої продукції 59 російських, 5 українських, 1 молдовського та 1 білоруського видавництв, отримували 20 суб’єктів господарювання. Станом на 1 січня 2021 року цією діяльністю займається лише 6 імпортерів.

На думку Держкомтелерадіо, цілковите припинення або обмеження ввезення на територію України російських книжок можливе лише шляхом ухвалення закону про таке ембарго.

Цьому передувало: Дослідник Віталій Руденький, а також поет-"двотисячник" і видавець Ілля Стронґо́вський писали ,що з 2017-го до 2020-го року Держкомтелерадіо дозволило ввезти в Україну до 2025-го року 16 тисяч російських книг сумарним накладом 185 млн примірників,

Таким чином, мовляв, "на кожну видану українську книжку Росія ввозить мінімум три", чим заганяє українську культуру ще глибше у безвихідь.

Головними постачальниками книг до України, зазначали вони, є видавництво Азбука-Аттікус, Манн Іванов Фербер та Альпіна Паблішер. Книги ввозяться через "Махаон-Україна" та "Якабу Трейд".

Інфографіка з vitaliy-rudenky.medium.com