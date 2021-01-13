Госкомтелерадио: Из России везут в 12 раз меньше книг, чем 10 лет назад

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины заявляет, что дает разрешения на ввоз на территорию Украины книг из России в соответствии с украинским законодательством.

Источник: Госкомтелерадио, реагируя на возмущение некоторых украинцев объемами российских изданий в Украине

Дословно комитет: "Выдача разрешений на ввоз на территорию Украины книжной продукции из РФ происходит в соответствии с законом, который был принят ВР в конце 2016 года. Этим законом предусмотрено, что разрешения на ввоз не предоставляются исключительно книгам антиукраинского содержания, а также содержащим пропаганду в пользу государства-агрессора.

За все время действия этого закона и, соответственно, функционирования разрешительной системы легальным путем в Украину не попала ни одна книга антиукраинского содержания, а объем книжных изданий, ввезенных из РФ по сравнению с 2011 годом сократился в 12 раз.

За четыре года действия закона Госкомтелерадио позволило ввезти в Украину 31 тысячу наименований книг из России. Большинство из разрешенных для ввоза книг – это произведения мировой классики, детская и научно-популярная литература. Часть разрешений выданы на ввоз в Украину украиноязычных книг украинских издательств, напечатанных в РФ".

Детали: Госкомтелерадио отмечает, что за 2017-2020 годы выдало 4 274 отказа импортерам на ввоз книжной продукции из РФ. Большинство отказов касалась подачи неполного пакета документов заявителями, а в 274 случаях – антиукраинского содержания. То есть в Украину не дали ввезти почти 1,5 миллиона экземпляров антиукраинских изданий.

Кроме того, по инициативе Госкомтелерадио Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в 9 российских издательств – и это почти вдвое уменьшило объемы поступления на украинский рынок издательской продукции из РФ.

С учетом остановленных во исполнение решения СНБО почти 12 тысяч ранее выданных разрешений и разрешений, срок действия которых завершился, общее количество действующих разрешений на сегодня составляет 18 104, отмечает комитет.

Госкомтелерадио добавляет, что значительная часть полученных разрешений остаются нереализованными, и количество ввезенных книг меньше заявленного.

Комитет отчитывается: за 2017-2019 годы разрешения, предусматривающие ввоз на таможенную территорию Украины издательской продукции 59 российских, 5 украинских, 1 молдавского и 1 белорусского издательств, получали 20 субъектов хозяйствования. По состоянию на 1 января 2021 года этой деятельностью занимается лишь 6 импортеров.

По мнению Госкомтелерадио, полное прекращение или ограничение ввоза на территорию Украины российских книг возможно лишь путем принятия закона о таком эмбарго.

Этому предшествовало: Исследователь Виталий Руденький, а также поэт-"двухтысячник" и издатель Илья Стронговский писали, что с 2017-го по 2020-й годы Госкомтелерадио позволило ввезти в Украину до 2025-го года 16 тысяч российских книг суммарным тиражом 185 млн экземпляров,

Таким образом, мол, "на каждую выданную украинскую книгу Россия ввозит минимум три", чем загоняет украинскую культуру еще глубже в безысходность.

Главными поставщиками книг в Украину, отмечали они, является издательство Азбука-Аттикус, Манн Иванов Фербер и Альпина Паблишер. Книги ввозятся через "Махаон-Украина" и "Якабу Трейд".

Инфографика с vitaliy-rudenky.medium.com