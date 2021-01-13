Госкомтелерадио: Из России везут в 12 раз меньше книг, чем 10 лет назад

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины заявляет, что дает разрешения на ввоз на территорию Украины книг из России в соответствии с украинским законодательством.

Источник: Госкомтелерадио, реагируя на возмущение некоторых украинцев объемами российских изданий в Украине

Дословно комитет: "Выдача разрешений на ввоз на территорию Украины книжной продукции из РФ происходит в соответствии с законом, который был принят ВР в конце 2016 года. Этим законом предусмотрено, что разрешения на ввоз не предоставляются исключительно книгам антиукраинского содержания, а также содержащим пропаганду в пользу государства-агрессора.

За все время действия этого закона и, соответственно, функционирования разрешительной системы легальным путем в Украину не попала ни одна книга антиукраинского содержания, а объем книжных изданий, ввезенных из РФ по сравнению с 2011 годом сократился в 12 раз.

За четыре года действия закона Госкомтелерадио позволило ввезти в Украину 31 тысячу наименований книг из России. Большинство из разрешенных для ввоза книг – это произведения мировой классики, детская и научно-популярная литература. Часть разрешений выданы на ввоз в Украину украиноязычных книг украинских издательств, напечатанных в РФ".

Детали: Госкомтелерадио отмечает, что за 2017-2020 годы выдало 4 274 отказа импортерам на ввоз книжной продукции из РФ. Большинство отказов касалась подачи неполного пакета документов заявителями, а в 274 случаях – антиукраинского содержания. То есть в Украину не дали ввезти почти 1,5 миллиона экземпляров антиукраинских изданий.

Кроме того, по инициативе Госкомтелерадио Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в 9 российских издательств – и это почти вдвое уменьшило объемы поступления на украинский рынок издательской продукции из РФ.

С учетом остановленных во исполнение решения СНБО почти 12 тысяч ранее выданных разрешений и разрешений, срок действия которых завершился, общее количество действующих разрешений на сегодня составляет 18 104, отмечает комитет.

Госкомтелерадио добавляет, что значительная часть полученных разрешений остаются нереализованными, и количество ввезенных книг меньше заявленного.

Комитет отчитывается: за 2017-2019 годы разрешения, предусматривающие ввоз на таможенную территорию Украины издательской продукции 59 российских, 5 украинских, 1 молдавского и 1 белорусского издательств, получали 20 субъектов хозяйствования. По состоянию на 1 января 2021 года этой деятельностью занимается лишь 6 импортеров.

По мнению Госкомтелерадио, полное прекращение или ограничение ввоза на территорию Украины российских книг возможно лишь путем принятия закона о таком эмбарго.

Этому предшествовало: Исследователь Виталий Руденький, а также поэт-"двухтысячник" и издатель Илья Стронговский писали, что с 2017-го по 2020-й годы Госкомтелерадио позволило ввезти в Украину до 2025 года 16 тысяч российских книг суммарным тиражом 185 млн экземпляров,

Таким образом, мол, "на каждую выданную украинскую книгу Россия ввозит минимум три", чем загоняет украинскую культуру еще глубже в безысходность.

Главными поставщиками книг в Украину, отмечали они, является издательство Азбука-Аттикус, Манн Иванов Фербер и Альпина Паблишер. Книги ввозятся через "Махаон-Украина" и "Якабу Трейд".

Инфографика с vitaliy-rudenky.medium.com