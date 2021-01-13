У Києві за добу додалося 906 хворих на COVID, тяжких пацієнтів не меншає

Коронавірус минулої доби виявили ще в 906 киян, 13 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу

Пряма мова: "У Києві за минулу добу виявили 906 хворих на коронавірус. Померли 13 людей. Усього за період пандемії в столиці 2128 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні вже 119 392".

Деталі: Минулої доби захворіли: 497 жінок віком від 18 до 94 років. Та 19 дівчаток від одного місяця до 14 років. А також 375 чоловіків віком від 18 до 87 років. Та 15 хлопчиків від одного місяця до 16 років. Захворіли, зокрема, 25 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 72 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 165. У Дарницькому – 160, Дніпровському – 260, в Деснянському районі - 127 випадок.

Одужали за добу 848 людей. Усього коронавірус подолали 44 828 мешканців столиці.

За словами Кличка, трохи зменшилася останнім часом кількість хворих, які потребують госпіталізації, але, на жаль, не меншає людей, які перебувають у лікарнях у важкому стані.

У стаціонарах медзакладів міста наразі лікуються 1393 хворих на коронавірус. З них п'ятеро дітей. 864 пацієнти - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1170 людей. Під апаратами ШВЛ – 32 хворих.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – близько 36 відсотків.