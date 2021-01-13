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В Киеве за сутки добавилось 906 больных COVID, тяжелых пациентов не становится меньше

Среда, 13 января 2021, 11:17
В Киеве за сутки добавилось 906 больных COVID, тяжелых пациентов не становится меньше

Коронавирус за прошедшие сутки обнаружили еще у 906 киевлян, 13 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге

Прямая речь: "В Киеве за минувшие сутки обнаружили 906 больных коронавирусом. Умерли 13 человек. Всего за период пандемии в столице 2128 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня уже 119 392".

 

Детали: За прошедшие сутки заболели: 497 женщин в возрасте от 18 до 94 лет. И 19 девочек от одного месяца до 14 лет. А также 375 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет. И 15 мальчиков от одного месяца до 16 лет. Заболели, в частности, и 25 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 72 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе столицы - 165. В Дарницком - 160, Днепровском - 260, в Деснянском районе - 127 случай.

Выздоровели за сутки 848 человек. Всего коронавирус преодолели 44 828 жителей столицы.

По словам Кличко, немного уменьшилось в последнее время количество больных, нуждающихся в госпитализации, но, к сожалению, не уменьшается людей, которые находятся в больницах в тяжелом состоянии.

В стационарах медучреждений города сейчас лечатся 1393 больных коронавирусом. Из них пятеро детей. 864 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1170 человек. Под аппаратами ИВЛ - 32 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - около 36 процентов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусКиев
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