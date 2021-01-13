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Арктичне повітря несе в Україну значні морози

Середа, 13 січня 2021, 11:58
Арктичне повітря несе в Україну значні морози

У четвер в Україні прогнозують сніг, а з 15-го січня холодне повітря арктичного походження принесе в країну похолодання, температура повітря місцями опуститься до 22 градусів морозу.

Джерело: Facebook-сторінка Наталі Діденко

Деталі: За словами синоптика, сніг 14-го січня очікується у західних областях України, місцями на Півночі та на Вінниччині.

На сході, півдні та більшості центральних областей буде сухо. Хіба що в Криму та Приазов'ї очікується мокрий сніг.

Температура повітря найближчої ночі очікується -2-7 градусів, на Півночі подекуди до -10 градусів.

Вдень в Україні передбачається -1-5 градусів, у південній частині близько нуля.

На дорогах буде слизько.

 

У Києві 14-го січня можливий сніг. Найближчої ночі у столиці -3-5 градусів, вдень -2-4 градуси.

Синоптик відзначає, що серйозне холодне повітря арктичного походження почне заходити в Україну з 15-го січня.

Так, температура повітря у нічні години впродовж 15-19 січня становитиме -13-20 градусів, місцями можливо до -20-22 градусів.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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