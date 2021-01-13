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Арктический воздух несет в Украину значительные морозы

Среда, 13 января 2021, 11:58
Арктический воздух несет в Украину значительные морозы

В четверг в Украине прогнозируют снег, а с 15-го января холодный воздух арктического происхождения принесет в страну похолодание, температура воздуха местами опустится до 22 градусов мороза.

Источник: Facebook-страница Натальи Диденко

Детали: По словам синоптика, снег 14-го января ожидается в западных областях Украины, местами на севере и на Винниччине.

На востоке, юге и большинстве центральных областей будет сухо. Разве что в Крыму и Приазовье ожидается мокрый снег.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается -2-7 градусов, на севере местами до -10 градусов.

Днем в Украине прогнозируют -1-5 градусов, в южной части около нуля.

На дорогах будет скользко.

 

В Киеве 14-го января возможен снег. Ближайшей ночью в столице -3-5 градусов, днем ​​-2-4 градуса.

Синоптик отмечает, что серьезный холодный воздух арктического происхождения начнет заходить в Украину с 15-го января.

Так, температура воздуха ночью в течение 15-19 января будет составлять -13-20 градусов, местами возможно до -20-22 градусов.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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