Незвичну валютну операцію зафіксували камери на кордоні з Росією
Українські прикордонники викрили незаконну валютну операцію на державному рубежі з Росією.
Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко
Деталі: 12 січня на Луганщині "розумна камера" зафіксувала рух автомобіля, який прямував у бік кордону. Під’їхавши до паркану, водій вийшов з авто. За кілька хвилин з території РФ до паркану підбіг чоловік у спецформі з світловідбивними стрічками, та передав кермувальнику згорток. Згодом кожен повернувся на свою територію.
За 100 метрів від держрубежу прикордонники затримали 43-річного громадянина України. Чоловік категорично відмовлявся надавати будь які пояснення. Однак, під час огляду салону автомобіля, а саме – під обшивкою днища, прикордонники виявили переданий йому пакунок, в якому знаходилися гроші.
Затриманий пояснив, що одержав кошти від громадянина РФ та зобов’язався їх обміняти в фінансових установах на території України.
На українця складено адміністративні матеріали.
Кошти в розмірі 400 000 рублів передали працівникам митниці.