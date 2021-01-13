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Незвичну валютну операцію зафіксували камери на кордоні з Росією

Середа, 13 січня 2021, 12:04
Незвичну валютну операцію зафіксували камери на кордоні з Росією

Українські прикордонники викрили незаконну валютну операцію на державному рубежі з Росією.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко

Деталі: 12 січня на Луганщині "розумна камера" зафіксувала рух автомобіля, який прямував у бік кордону. Під’їхавши до паркану, водій вийшов з авто. За кілька хвилин з території РФ до паркану підбіг чоловік у спецформі з світловідбивними стрічками, та передав кермувальнику згорток. Згодом кожен повернувся на свою територію.

 

За 100 метрів від держрубежу прикордонники затримали 43-річного громадянина України. Чоловік категорично відмовлявся надавати будь які пояснення. Однак, під час огляду салону автомобіля, а саме – під обшивкою днища, прикордонники виявили переданий йому пакунок, в якому знаходилися гроші.

Затриманий пояснив, що одержав кошти від громадянина РФ та зобов’язався їх обміняти в фінансових установах на території України. 

На українця складено адміністративні матеріали.

Кошти в розмірі 400 000 рублів передали працівникам митниці.

Українська правда

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Теми: кордонПрикордонна служба
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