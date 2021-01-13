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Необычную валютную операцию зафиксировали камеры на границе с Россией

Среда, 13 января 2021, 12:04
Необычную валютную операцию зафиксировали камеры на границе с Россией

Украинские пограничники разоблачили незаконную валютную операцию на государственном рубеже с Россией.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко

Детали: 12 января на Луганщине "умная камера" зафиксировала движение автомобиля, следовавшего в сторону границы. Подъехав к забору, водитель вышел из авто. Через несколько минут с территории РФ к забору подбежал мужчина в спецформе со светоотражающими лентами, и передал водителю сверток. Впоследствии каждый вернулся на свою территорию.

 

В 100 метрах от госграницы пограничники задержали 43-летнего гражданина Украины. Мужчина категорически отказывался давать какие либо объяснения. Однако при осмотре салона автомобиля, а именно - под обшивкой днища, пограничники обнаружили передан ему пакет, в котором находились деньги.

Задержанный пояснил, что получил средства от гражданина РФ и обязался их обменять в финансовых учреждениях на территории Украины.

На украинца составлены административные материалы.

Средства в размере 400 000 рублей переданы работникам таможни.

Украинская правда

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Темы: границаПограничная служба
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