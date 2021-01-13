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В 26 дитячих садочках Одеси шукають вибухівку

Середа, 13 січня 2021, 12:15
В 26 дитячих садочках Одеси шукають вибухівку

В Одесі невідомий повідомив про замінування 26 дитячих садків, суду і обласної прокуратури.

Джерело: поліція Одеської області у Facebook

Дослівно: "Інформація про те, що заміновані 26-ть дитячих садків у Приморському, Малиновському та Суворовському районах міста, Малиновський районний суд Одеси та будівля Одеської обласної прокуратури надійшла на електронну адресу поліції сьогодні (у середу – ред.) о 10:30".

Деталі: Перевірку здійснюють вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесаполіція
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