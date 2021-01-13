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В Одессе ищут взрывчатку в 26 детских садах

Среда, 13 января 2021, 12:15
В Одессе ищут взрывчатку в 26 детских садах

В Одессе неизвестный сообщил о заминировании 26 детских садов, суда и областной прокуратуры.

Источник: Полиция Одесской области в Facebook

Дословно: "Информация о том, что заминированы 26 детских садов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города, Малиновский районный суд Одессы и здание Одесской областной прокуратуры поступила на электронный адрес полиции сегодня (в среду - ред.) в 10:30".

Детали: Проверку осуществляют взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции.

Украинская правда
Темы: Одессаполиция
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