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У Росії перекинувся автобус, який їхав на Донбас: є загиблі

Середа, 13 січня 2021, 13:23

У Ростовській області перекинувся автобус, який прямував з Москви до непідконтрольного Донецька, в результаті аварії загинули 2 людини.

Джерело: МВС Росії, російське видання ТАСС, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Аварія трапилася зранку 13 січня на 973 км дороги М4-Дон.

За попередніми даними водій пасажирського автобуса (1973 року народження) не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. Транспортний засіб перекинувся на мокрій трасі.

У МВС РФ повідомляють, що в результаті ДТП двоє людей загинули, троє постраждали.

За інформацією російського видання, в автобусі перебували 15 осіб.

Представник Міністерства транспорту Ростовської області заявив, що перевізник і більшість пасажирів з ОРДЛО (Донецької області).

Автобус прямував з Москви до непідконтрольного Донецька.

 

Повідомляється, що водій автобуса живий – він громадянин України.

Українське дипломатичне відомство наразі перевіряє інформацію про загиблих і постраждалих. 

Теми: ДТПРосіяДонецькокупація


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