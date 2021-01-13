У Ростовській області перекинувся автобус, який прямував з Москви до непідконтрольного Донецька, в результаті аварії загинули 2 людини.

Джерело: МВС Росії, російське видання ТАСС, "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Аварія трапилася зранку 13 січня на 973 км дороги М4-Дон.

За попередніми даними водій пасажирського автобуса (1973 року народження) не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. Транспортний засіб перекинувся на мокрій трасі.

У МВС РФ повідомляють, що в результаті ДТП двоє людей загинули, троє постраждали.

За інформацією російського видання, в автобусі перебували 15 осіб.

Представник Міністерства транспорту Ростовської області заявив, що перевізник і більшість пасажирів з ОРДЛО (Донецької області).

Автобус прямував з Москви до непідконтрольного Донецька.

Повідомляється, що водій автобуса живий – він громадянин України.

Українське дипломатичне відомство наразі перевіряє інформацію про загиблих і постраждалих.