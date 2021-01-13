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В России перевернулся автобус, который ехал на неподконтрольный Донбасс: есть погибшие

Среда, 13 января 2021, 13:23

В Ростовской области перевернулся автобус, следовавший из Москвы в неподконтрольный Донецк, в результате аварии погибли 2 человека.

Источник: МВС России, российское издание ТАСС, "Интерфакс-Украина"

Детали: Авария случилась утром 13 января на 973 км дороги М4-Дон.

По предварительным данным водитель пассажирского автобуса (1973 года рождения) не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Транспортное средство перевернулось на мокрой трассе.

В МВД РФ сообщают, что в результате ДТП два человека погибли, трое пострадали. По информации российского издания в автобусе находились 15 человек.

Представитель Министерства транспорта Ростовской области заявил, что перевозчик и большинство пассажиров с ОРДЛО (Донецкой области). Автобус направлялся из Москвы в неподконтрольного Донецка.

 

Сообщается, что водитель автобуса жив - он гражданин Украины.

Украинское дипломатическое ведомство сейчас проверяет информацию о погибших и пострадавших.

Темы: ДТПРосcияДонецкоккупация


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