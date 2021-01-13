Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Італії режим надзвичайної ситуації через коронавірус продовжать до кінця квітня

Середа, 13 січня 2021, 13:11

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца повідомив парламенту про продовження дії надзвичайного стану на 30 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AGI.

"Це крок, обґрунтований усіма епідеміологічними аргументами, - пояснив він, - Це дозволяє інституційній архітектурі надзвичайних ситуацій продовжувати виконувати свої функції та свою основну роботу".

"У понеділок, - додав міністр, - ми розпочали роботу над розробкою нового указу, який замінить документ, що припинить дію 15 січня, і в якому ми очікуємо підтвердження основних заходів, що вже діють" заявив Сперанца.

"Цього тижня, - нагадав міністр, - спостерігається загальне погіршення епідемічної ситуації в Італії. Нехай нас не вводять в оману. Епідемія знову перебуває у фазі розширення" – сказав він.

Зокрема, уряд має намір підтвердити заборону на переміщення між регіонами навіть у жовтій зоні та зменшити зібрання в громадських місцях. Також буде створено четверту, білу зону, яка може бути названа такою лише через дуже низькі епідеміологічні рівні. Натомість у жовтій зоні "знову відкриються музеї як символічне місце культури країни".

У новому указі уряд має намір підтвердити заборону на пересування навіть у жовтій зоні та заборонити винос їжі після 18.00із барів та встановити в'їзд в помаранчеву зону для всіх регіонів високого ризику. "Є 12 регіонів високого ризику", які увійдуть в помаранчеву зону.

"Українська правда" в Threads

Теми: Італіякарантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Італія
Трьох італійців підозрюють у переховуванні тіла батька, аби привласнити його пенсію
Мелоні: Україні потрібно надати реальні гарантії безпеки
Італія заморозила активи російських олігархів на суму 2 млрд євро
Останні новини
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: