В Італії режим надзвичайної ситуації через коронавірус продовжать до кінця квітня

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца повідомив парламенту про продовження дії надзвичайного стану на 30 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AGI.

"Це крок, обґрунтований усіма епідеміологічними аргументами, - пояснив він, - Це дозволяє інституційній архітектурі надзвичайних ситуацій продовжувати виконувати свої функції та свою основну роботу".

"У понеділок, - додав міністр, - ми розпочали роботу над розробкою нового указу, який замінить документ, що припинить дію 15 січня, і в якому ми очікуємо підтвердження основних заходів, що вже діють" заявив Сперанца.

"Цього тижня, - нагадав міністр, - спостерігається загальне погіршення епідемічної ситуації в Італії. Нехай нас не вводять в оману. Епідемія знову перебуває у фазі розширення" – сказав він.

Зокрема, уряд має намір підтвердити заборону на переміщення між регіонами навіть у жовтій зоні та зменшити зібрання в громадських місцях. Також буде створено четверту, білу зону, яка може бути названа такою лише через дуже низькі епідеміологічні рівні. Натомість у жовтій зоні "знову відкриються музеї як символічне місце культури країни".

У новому указі уряд має намір підтвердити заборону на пересування навіть у жовтій зоні та заборонити винос їжі після 18.00із барів та встановити в'їзд в помаранчеву зону для всіх регіонів високого ризику. "Є 12 регіонів високого ризику", які увійдуть в помаранчеву зону.