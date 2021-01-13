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В Італії режим надзвичайної ситуації через коронавірус продовжать до кінця квітня

Середа, 13 січня 2021, 14:11

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца повідомив парламенту про продовження дії надзвичайного стану на 30 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AGI.

"Це крок, обґрунтований усіма епідеміологічними аргументами, - пояснив він, - Це дозволяє інституційній архітектурі надзвичайних ситуацій продовжувати виконувати свої функції та свою основну роботу".

"У понеділок, - додав міністр, - ми розпочали роботу над розробкою нового указу, який замінить документ, що припинить дію 15 січня, і в якому ми очікуємо підтвердження основних заходів, що вже діють" заявив Сперанца.

"Цього тижня, - нагадав міністр, - спостерігається загальне погіршення епідемічної ситуації в Італії. Нехай нас не вводять в оману. Епідемія знову перебуває у фазі розширення" – сказав він.

Зокрема, уряд має намір підтвердити заборону на переміщення між регіонами навіть у жовтій зоні та зменшити зібрання в громадських місцях. Також буде створено четверту, білу зону, яка може бути названа такою лише через дуже низькі епідеміологічні рівні. Натомість у жовтій зоні "знову відкриються музеї як символічне місце культури країни".

У новому указі уряд має намір підтвердити заборону на пересування навіть у жовтій зоні та заборонити винос їжі після 18.00із барів та встановити в'їзд в помаранчеву зону для всіх регіонів високого ризику. "Є 12 регіонів високого ризику", які увійдуть в помаранчеву зону.

Теми: Італіякарантинкоронавірус


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