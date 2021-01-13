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В Италии режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса продлят до конца апреля

Среда, 13 января 2021, 14:11

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил парламенту о продлении действия чрезвычайного положения на 30 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AGI.

"Это шаг, обоснованный всеми эпидемиологическими аргументами, - пояснил он, - это позволяет институциональной архитектуре чрезвычайных ситуаций продолжать выполнять свои функции и свою основную работу".

"В понедельник, - добавил министр, - мы начали работу над разработкой нового указа, который заменит документ, прекращающий действие 15 января, и в котором мы ожидаем подтверждения основных мероприятий, что уже действуют", - заявил Сперанца.

"На этой неделе, - напомнил министр, - наблюдается общее ухудшение эпидемической ситуации в Италии. Пусть нас не вводят в заблуждение. Эпидемия снова находится в фазе расширения", - сказал он.

В частности, правительство намерено подтвердить запрет на перемещение между регионами даже в желтой зоне и уменьшить собрания в общественных местах. Также будет создана четвертая, белая зона, которая может быть названа таковой лишь при очень низких эпидемических уровнях. При этом в желтой зоне "снова откроются музеи как символическое место культуры страны".

В новом указе правительство намерено подтвердить запрет на передвижение даже в желтой зоне и запретить вынос еды после 18:00 из баров и установить въезд в оранжевую зону для всех регионов высокого риска. Есть 12 регионов высокого риска, которые войдут в оранжевую зону.

Темы: Италиякарантинкоронавирус


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