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Австрія додала нову вимогу для українців, які мають право в'їзду

Середа, 13 січня 2021, 14:42

Австрія з 15 січня вимагатиме в українців, які мають право в’їзду, заповнення спеціальної анкети онлайн.

Про це повідомив посол України в Австрії Олександр Щерба, пише "Європейська правда".

"Друзі, з 15 січня для в’їзду в Австрію вимагається (крім свіжого негативного тесту та готовності піти на 10-денний карантин) заповнення анкети онлайн. Не забувайте заповнювати, роздруковувати і брати з собою", - розповів посол на своїй Facebook-сторінці.

Анкета доступна за посиланням на сайті за цим посиланням.

Посол нагадав, що в Австрію можуть прибувати, крім австрійців, українські громадяни із дозволом на проживання, громадяни, які летять на лікування, або громадяни, у яких особливі сімейні ситуації (на кшталт весілля, похорон, хрестини) і які повідомили про цю ситуацію за емейлом Buergerservice@bmi.gv.at та отримали підтвердження австрійської влади.

Зараз з Києва до Відня та у зворотному напрямку чотири рази на тиждень виконуюють рейси "Австрійські авіалінії". Розглядається відновлення рейсів на Дніпро та Одесу, додав дипломат.

Нагадаємо, 8 січня на тлі зростання числа коронавірусних інфекцій Австрія вирішила закрити свої кордони з Чеською Республікою і Словаччиною.

Теми: Австріякарантин


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