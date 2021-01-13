Австрия добавила новое требование для украинцев, имеющих право въезда

Австрия с 15 января потребует у украинцев, имеющих право въезда, заполнение специальной анкеты онлайн.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, пишет "Европейская правда".

"Друзья, с 15 января для въезда в Австрию требуется (кроме свежего негативного теста и готовности пойти на 10-дневный карантин) заполнение анкеты онлайн. Не забывайте заполнять, распечатывать и брать с собой", - рассказал посол на своей Facebook-странице .

Анкета доступна по ссылке на сайте по этой ссылке.