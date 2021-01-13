Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Австрия добавила новое требование для украинцев, имеющих право въезда

Среда, 13 января 2021, 14:42

Австрия с 15 января потребует у украинцев, имеющих право въезда, заполнение специальной анкеты онлайн.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, пишет "Европейская правда".

"Друзья, с 15 января для въезда в Австрию требуется (кроме свежего негативного теста и готовности пойти на 10-дневный карантин) заполнение анкеты онлайн. Не забывайте заполнять, распечатывать и брать с собой", - рассказал посол на своей Facebook-странице .

Анкета доступна по ссылке на сайте по этой ссылке.

Темы: Австриякарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Доза вакцины CoronaVac для украинцев будет стоить около 500 гривен

Навальный анонсировал возвращение в Россию

видеоНекоторые украинские города ночью засыпало снегом

Facebook удалил десятки профилей, связанных с партией Порошенко и несколькими ОО

COVID в Украине: опять становится больше госпитализаций и смертей

США готовят новые санкции против Северного потока-2 – СМИ

Все новости...
Австрия
Австрия закрывает границы с Чехией и Словакией
В Австрии из-за ажиотажа закрывают горнолыжные курорты
В Австрии начал действовать третий в этом году локдаун
Последние новости
15:23
Экспорт электроэнергии в 2020 году превысил импорт в 2 раза – "Укрэнерго"
15:21
видеоПрезидент Индонезии сделал прививку вакциной Sinovac, которую закупила Украина
15:19
Байден предложил экс-посла США при ООН Саманту Пауэр на должность главы USAID
15:13
В Германии отключили крупнейший в даркнете маркетплейс с серверами в Украине
14:42
Австрия добавила новое требование для украинцев, имеющих право въезда
14:41
Доза вакцины CoronaVac для украинцев будет стоить около 500 гривен
14:40
Киев, Одесса, Харьков и Днипро попали в рейтинг городов с самыми большими пробками в мире
14:34
фото"Тарифный протест" блокировал дорогу на Киев в Житомире
14:32
Кличко пообещал не менять тарифы на отопление и горячую воду
14:30
картаВ Карпатах объявили штормовое предупреждение из-за угрозы лавин
Все новости...