Байден запропонував експосла США при ООН Саманту Пауер на посаду керівника USAID

Обраний президент США Джозеф Байден висунув кандидатуру колишнього постійного представника США при ООН Саманти Пауер на посаду керівника Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Пауер згуртує міжнародне співтовариство і буде працювати з нашими партнерами, щоб протистояти найбільшим викликам нашого часу, включаючи COVID-19, зміна клімату, глобальну бідність і відступ від демократії", - йдеться в заяві перехідної команди Байдена.

Пауер працювала послом США в ООН за часів президента-демократа Барака Обами і тодішнього віцепрезидента Байдена з 2013 по 2017 рік.

50-річна Пауер також працювала співробітником служби національної безпеки Білого дому при Обамі з 2009 по 2013 рік. Колишня журналістка, вона отримала Пулітцерівську премію за свою книгу "Проблема з пекла", присвячену нездатності США запобігти геноциду.

Агентство США з міжнародного розвитку створене у 1961 році і є незалежним агентством федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам. Адміністратор Агентства та його заступник призначаються президентом за згодою Сенату і діють в координації з державним секретарем США.

Основні напрями роботи Агентства включають в себе підтримку торгівлі, сільського господарства, економічного зростання, охорони здоров'я, екстрену гуманітарну допомогу, сприяння у запобіганні конфліктам та підтримку демократії в більш ніж 100 країнах світу.