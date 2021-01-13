Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден запропонував експосла США при ООН Саманту Пауер на посаду керівника USAID

Середа, 13 січня 2021, 14:19
Байден запропонував експосла США при ООН Саманту Пауер на посаду керівника USAID

Обраний президент США Джозеф Байден висунув кандидатуру колишнього постійного представника США при ООН Саманти Пауер на посаду керівника Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Пауер згуртує міжнародне співтовариство і буде працювати з нашими партнерами, щоб протистояти найбільшим викликам нашого часу, включаючи COVID-19, зміна клімату, глобальну бідність і відступ від демократії", - йдеться в заяві перехідної команди Байдена.

Пауер працювала послом США в ООН за часів президента-демократа Барака Обами і тодішнього віцепрезидента Байдена з 2013 по 2017 рік.

50-річна Пауер також працювала співробітником служби національної безпеки Білого дому при Обамі з 2009 по 2013 рік. Колишня журналістка, вона отримала Пулітцерівську премію за свою книгу "Проблема з пекла", присвячену нездатності США запобігти геноциду.

Агентство США з міжнародного розвитку створене у 1961 році і є незалежним агентством федерального уряду США. Відповідає за невійськову допомогу США іншим країнам. Адміністратор Агентства та його заступник призначаються президентом за згодою Сенату і діють в координації з державним секретарем США.

Основні напрями роботи Агентства включають в себе підтримку торгівлі, сільського господарства, економічного зростання, охорони здоров'я, екстрену гуманітарну допомогу, сприяння у запобіганні конфліктам та підтримку демократії в більш ніж 100 країнах світу.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Усі новини...
Останні новини
13:58
Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт
13:43
фото У Білорусі розпочали раптову перевірку чергових сил ВПС і ППО
13:40
Бізнес в Україні опитали про податкове законодавство: 8% оцінили позитивно
13:40
З жовтня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіли понад 1,5 млн українців – МОЗ
13:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
13:31
Росія відновила експорт дизельного палива морем до 1 мільйона барелів на добу
13:26
У "Дії" почалося голосування за фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2024
13:21
У Києві двох дітей не пустили до шкільного укриття під час тривоги через собаку
13:19
Росію позбавили членства в Дунайській комісії через удари по Нижньому Дунаю в Україні
13:10
Британія не покарала жодного порушника санкцій проти РФ - ЗМІ
Усі новини...
Реклама: