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Байден предложил экс-посла США при ООН Саманту Пауэр на должность главы USAID

Среда, 13 января 2021, 14:19
Байден предложил экс-посла США при ООН Саманту Пауэр на должность главы USAID

Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатуру бывшего постоянного представителя США при ООН Саманты Пауэр на пост руководителя Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Пауэр сплотит международное сообщество и будет работать с нашими партнерами, чтобы противостоять самым большим вызовам нашего времени, включая COVID-19, изменение климата, глобальную бедность и отступление от демократии", - говорится в заявлении переходной команды Байдена.

Пауэр работала послом США в ООН при бывшем президенте-демократе Бараке Обаме и тогдашнем вице-президенте Байдене с 2013 по 2017 год.

50-летняя Пауэр также работала сотрудником службы национальной безопасности Белого дома при Обаме с 2009 по 2013 год. Бывшая журналистка, она получила Пулитцеровскую премию за свою книгу "Проблема из ада", посвященную неспособности США предотвратить геноцид.

Агентство США по международному развитию создано в 1961 году и является независимым агентством федерального правительства США. Отвечает за невоенную помощь США другим странам. Администратор Агентства и его заместитель назначаются президентом с согласия Сената и действуют в координации с государственным секретарем США.

Основные направления работы Агентства включают в себя поддержку торговли, сельского хозяйства, экономического роста, здравоохранения, экстренную гуманитарную помощь, содействие в предотвращении конфликтов и поддержку демократии в более чем 100 странах мира.

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