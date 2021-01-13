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Президент Індонезії зробив щеплення вакциною Sinovac, яку закупила Україна

Середа, 13 січня 2021, 15:21

Президенту Індонезії Джоко Відодо зробили щеплення від коронавірусу вакциною Sinovac, яку закупила Україна і ефективність якої менша за 60%.

Джерело: Channel News Asia

Деталі: Відзначається, що президент став першим у країні, хто отримав щеплення китайською вакциною Sinovac Biotech.

Процес транслювали по національному телебаченню Індонезії.

Після ін’єкції Відодо вакцинація стартувала по усій країні. Разом з ним вакцинувалися деякі представники кабінету міністрів Індонезії.

Повідомляється, що для ефективності вакцини необхідно здійснити дві ін’єкції препарату.

Індонезія стала другою країною після Китаю, яка видала дозвіл на застосування вакцини Sinovac.

Наразі у Бразилії, Індонезії та Туреччині все ще триває ІІІ фаза клінічних випробувань вакцини Sinovac Biotech.

За даними висновки спеціалістів бразильського Інституту Бутантата, загальний рівень ефективності вакцини Sinovac Biotech нижче 60%, але вище 50%.

30 грудня Україна уклала договір на поставку 1 млн 913 доз цієї вакцини проти COVID-19

Водночас, 13 січня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що згідно з укладеним договором про закупівлю цієї вакцини, її ефективність повинна бути не менше 70%. В іншому випадку Україні повинні повернути кошти. 

Ціна однієї дози вакцини CoronaVac китайського виробництва, постачальником якої буде фармацевтична компанія "Лекхім"сягатиме 504 гривні.

Українська правда
Теми: ІндонезіявакцинаціякоронавірусCovid-2019Україна


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