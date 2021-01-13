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Президент Индонезии сделал прививку вакциной Sinovac, которую закупила Украина

Среда, 13 января 2021, 15:21

Президенту Индонезии Джоко Видодо сделали прививку от коронавируса вакциной Sinovac, которую закупила Украина и эффективность которой меньше 60%.

Источник: Channel News Asia

Детали: Отмечается, что президент стал первым в стране, кто получил прививку китайской вакциной Sinovac Biotech.

Процесс транслировали по национальному телевидению Индонезии.

После инъекции Видодо вакцинация стартовала по всей стране.

Вместе с ним вакцинировались некоторые представители кабинета министров Индонезии.

Сообщается, что для эффективности вакцины необходимо осуществить две инъекции препарата.

Индонезия стала второй страной после Китая, выдавшей разрешение на применение вакцины Sinovac.

Сейчас в Бразилии, Индонезии и Турции все еще продолжается ІІІ фаза клинических испытаний вакцины Sinovac Biotech.

По данным заключения специалистов бразильского Института Бутантата, общий уровень эффективности вакцины Sinovac Biotech ниже 60%, но выше 50%.

30 декабря Украина заключила договор на поставку 1 млн 913 доз этой вакцины против COVID-19.

В то же время, 13 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что согласно заключенному договору о закупке этой вакцины, ее эффективность должна быть не менее 70%. В противном случае Украине должны вернуть деньги.

Цена одной дозы вакцины CoronaVac китайского производства, поставщиком которой будет фармацевтическая компания "Лекхим", достигнет 504 гривны.

Украинская правда
Темы: ИндонезиявакцинациякоронавирусCovid-2019Украина


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