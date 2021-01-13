Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Индонезии сделал прививку вакциной Sinovac, которую закупила Украина

Среда, 13 января 2021, 14:21
Президент Индонезии сделал прививку вакциной Sinovac, которую закупила Украина

Президенту Индонезии Джоко Видодо сделали прививку от коронавируса вакциной Sinovac, которую закупила Украина и эффективность которой меньше 60%.

Источник: Channel News Asia

Детали: Отмечается, что президент стал первым в стране, кто получил прививку китайской вакциной Sinovac Biotech.

Процесс транслировали по национальному телевидению Индонезии.

После инъекции Видодо вакцинация стартовала по всей стране.

Вместе с ним вакцинировались некоторые представители кабинета министров Индонезии.

Сообщается, что для эффективности вакцины необходимо осуществить две инъекции препарата.

Индонезия стала второй страной после Китая, выдавшей разрешение на применение вакцины Sinovac.

Сейчас в Бразилии, Индонезии и Турции все еще продолжается ІІІ фаза клинических испытаний вакцины Sinovac Biotech.

По данным заключения специалистов бразильского Института Бутантата, общий уровень эффективности вакцины Sinovac Biotech ниже 60%, но выше 50%.

30 декабря Украина заключила договор на поставку 1 млн 913 доз этой вакцины против COVID-19.

В то же время, 13 января министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что согласно заключенному договору о закупке этой вакцины, ее эффективность должна быть не менее 70%. В противном случае Украине должны вернуть деньги.

Цена одной дозы вакцины CoronaVac китайского производства, поставщиком которой будет фармацевтическая компания "Лекхим", достигнет 504 гривны.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИндонезиявакцинациякоронавирусCovid-2019Украина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Индонезия
В Индонезии предлагают провести референдумы на оккупированных Россией территориях. В МИД ответили
Зеленский в Японии встретился с президентом Индонезии
Россияне начали скупать недвижимость в Таиланде и Индонезии
Последние новости
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
Все новости...
Реклама: