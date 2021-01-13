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АРМА шукає управителів для "мисливської резиденції Януковича" з вольєрами і капличкою

Середа, 13 січня 2021, 15:26

Агентство з розшуку та менеджменту активів шукає управителя для готельно-ресторанного комплексу в Сухолуччі Київської області.

Джерело: Повідомлення АРМА

Деталі: Управителів шукають для гостьового будинку на 745,6 кв.м з пристанню і альтанкою.

Також на території є капличка, кілька будинків для відпочинку, контрольно-перепускний пункт, вольєр для утримання мисливських собак і артезіанська свердловина.

В будинках і на території є меблі і побутова техніка.

АРМА вказує, що комплекс їй передав Вищий антикорупційний суд 30 липня 2020 року.

Передісторія:

  • У січні 2015 року Вищий господарський суд України залишив у силі рішення суду про повернення державі 2,6 га лісу в Сухолуччі, які раніше через ТОВ "Дім Лісника" захопив Віктор Янукович.
  • У липні 2018 року суд передав в управління Нацагентству з розшуку активів арештовану резиденцію "Межигір’я", де проживав екс-президент Віктор Янукович.

Українська правда
Теми: ЯнуковичАРМА


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