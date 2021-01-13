АРМА шукає управителів для "мисливської резиденції Януковича" з вольєрами і капличкою

Агентство з розшуку та менеджменту активів шукає управителя для готельно-ресторанного комплексу в Сухолуччі Київської області.

Джерело: Повідомлення АРМА

Деталі: Управителів шукають для гостьового будинку на 745,6 кв.м з пристанню і альтанкою.

Також на території є капличка, кілька будинків для відпочинку, контрольно-перепускний пункт, вольєр для утримання мисливських собак і артезіанська свердловина.

В будинках і на території є меблі і побутова техніка.

АРМА вказує, що комплекс їй передав Вищий антикорупційний суд 30 липня 2020 року.

Передісторія: