АРМА шукає управителів для "мисливської резиденції Януковича" з вольєрами і капличкою
Середа, 13 січня 2021, 15:26
Агентство з розшуку та менеджменту активів шукає управителя для готельно-ресторанного комплексу в Сухолуччі Київської області.
Джерело: Повідомлення АРМА
Деталі: Управителів шукають для гостьового будинку на 745,6 кв.м з пристанню і альтанкою.
Також на території є капличка, кілька будинків для відпочинку, контрольно-перепускний пункт, вольєр для утримання мисливських собак і артезіанська свердловина.
В будинках і на території є меблі і побутова техніка.
АРМА вказує, що комплекс їй передав Вищий антикорупційний суд 30 липня 2020 року.
Передісторія:
- У січні 2015 року Вищий господарський суд України залишив у силі рішення суду про повернення державі 2,6 га лісу в Сухолуччі, які раніше через ТОВ "Дім Лісника" захопив Віктор Янукович.
- У липні 2018 року суд передав в управління Нацагентству з розшуку активів арештовану резиденцію "Межигір’я", де проживав екс-президент Віктор Янукович.
Українська правда