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АРМА ищет управляющих для "охотничьей резиденции Януковича" с пристанью и часовней

Среда, 13 января 2021, 15:26

Агентство по розыску и менеджменту активов ищет управляющего для гостинично-ресторанного комплекса в Сухолучье Киевской области.

Источник: Сообщение АРМА

Детали: Управляющий ищут для гостевого дома на 745,6 кв.м с пристанью и беседкой.

Также на территории есть часовня, несколько домов для отдыха, контрольно-пропускной пункт, вольер для содержания охотничьих собак и артезианская скважина.

В домах и на территории есть мебель и бытовая техника.

АРМА указывает, что комплекс ей передал Высший антикоррупционный суд 30 июля 2020 года.

Предыстория:

  • В январе 2015 года Высший хозяйственный суд Украины оставил в силе решение суда о возвращении государству 2,6 га леса в Сухолучье, которые ранее через ООО "Дом Лесника" захватил Виктор Янукович.
  • В июле 2018 суд передал в управление Нацагентству по розыску активов арестованную резиденцию "Межигорье", где проживал экс-президент Виктор Янукович.

Темы: ЯнуковичАРМА


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