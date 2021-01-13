АРМА ищет управляющих для "охотничьей резиденции Януковича" с пристанью и часовней

Агентство по розыску и менеджменту активов ищет управляющего для гостинично-ресторанного комплекса в Сухолучье Киевской области.

Источник: Сообщение АРМА

Детали: Управляющий ищут для гостевого дома на 745,6 кв.м с пристанью и беседкой.

Также на территории есть часовня, несколько домов для отдыха, контрольно-пропускной пункт, вольер для содержания охотничьих собак и артезианская скважина.

В домах и на территории есть мебель и бытовая техника.

АРМА указывает, что комплекс ей передал Высший антикоррупционный суд 30 июля 2020 года.

Предыстория: