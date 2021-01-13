АРМА ищет управляющих для "охотничьей резиденции Януковича" с пристанью и часовней
Среда, 13 января 2021, 15:26
Агентство по розыску и менеджменту активов ищет управляющего для гостинично-ресторанного комплекса в Сухолучье Киевской области.
Источник: Сообщение АРМА
Детали: Управляющий ищут для гостевого дома на 745,6 кв.м с пристанью и беседкой.
Также на территории есть часовня, несколько домов для отдыха, контрольно-пропускной пункт, вольер для содержания охотничьих собак и артезианская скважина.
В домах и на территории есть мебель и бытовая техника.
АРМА указывает, что комплекс ей передал Высший антикоррупционный суд 30 июля 2020 года.
Предыстория:
- В январе 2015 года Высший хозяйственный суд Украины оставил в силе решение суда о возвращении государству 2,6 га леса в Сухолучье, которые ранее через ООО "Дом Лесника" захватил Виктор Янукович.
- В июле 2018 суд передал в управление Нацагентству по розыску активов арестованную резиденцию "Межигорье", где проживал экс-президент Виктор Янукович.