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"Британський" штам коронавірусу виявили в Угорщині

Середа, 13 січня 2021, 16:12

В Угорщині виявили новий, більш заразний варіант коронавірусу, вперше виявлений у Великій Британії.

Про це заявила в середу головний хірург Сесілія Мюллер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Мої колеги ідентифікували британський варіант вірусу, вже виявлений в сусідніх країнах, в зразках трьох пацієнтів", - сказала Мюллер. 

"Було очевидно, що Угорщина теж не зможе уникнути цього варіанту", - додала вона.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я станом на 7 січня, після мутації штам коронавірусу SARS CoV-2 був виявлений в 22 країнах Європи.

У компанії Pfizer, що розробила вакцину від коронавірусу спільно з німецькою BioNTech, заявили про її ефективність і проти нового штаму коронавірусу, виявленого Британії та Південній Африці. 

Теми: УгорщинаБританіякоронавірус


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