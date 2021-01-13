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"Британський" штам коронавірусу виявили в Угорщині

Середа, 13 січня 2021, 15:12

В Угорщині виявили новий, більш заразний варіант коронавірусу, вперше виявлений у Великій Британії.

Про це заявила в середу головний хірург Сесілія Мюллер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Мої колеги ідентифікували британський варіант вірусу, вже виявлений в сусідніх країнах, в зразках трьох пацієнтів", - сказала Мюллер. 

"Було очевидно, що Угорщина теж не зможе уникнути цього варіанту", - додала вона.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я станом на 7 січня, після мутації штам коронавірусу SARS CoV-2 був виявлений в 22 країнах Європи.

У компанії Pfizer, що розробила вакцину від коронавірусу спільно з німецькою BioNTech, заявили про її ефективність і проти нового штаму коронавірусу, виявленого Британії та Південній Африці. 

"Українська правда" у Threads

Теми: УгорщинаВелика Британіякоронавірус
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